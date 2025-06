Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν: «Άδειασε» ο εναέριος χώρος της Μέσης Ανατολής - Μαζικές ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων - Real.gr

Πολλές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν ή προχώρησαν σε εκτροπή δεκάδων πτήσεων σήμερα μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Το Ισραήλ, το Ιράν, καθώς και το Ιράκ και η Ιορδανία, έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους σήμερα το πρωί, προκαλώντας την ακύρωση πολλών πτήσεων από και προς χώρες της Μέσης Ανατολής ή όσων σχεδίαζαν να πετάξουν πάνω από την περιοχή.

Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ έκλεισε και οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ τέθηκαν σε ύψιστη επιφυλακή για πιθανά αντίποινα από το Ιράν. Ο ιρανικός εναέριος χώρος έχει κλείσει μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και ειδοποιήσεις προς τους πιλότους.

Η ισραηλινή El Al Airlines δήλωσε ότι ανέστειλε τις πτήσεις προς και από το Ισραήλ, όπως και η Air France KLM και οι χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες Ryanair και Wizz. Η Wizz δήλωσε ότι έχει ανακατευθύνει τις πτήσεις που επηρεάζονται από τον κλειστό εναέριο χώρο στην περιοχή για τις επόμενες 72 ώρες. Οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες El Al, Israir και Arkia μετέφεραν αεροπλάνα εκτός της χώρας. Τα δεδομένα του FlightRadar έδειξαν ότι ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν, το Ιράκ και την Ιορδανία είναι κλειστός.

9-second video of the clearing of Iranian and Iraqi airspace. pic.twitter.com/VZLWbmk9sC

— Flightradar24 (@flightradar24) June 13, 2025