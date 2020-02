Ισραηλινές επιδρομές στη Δαμασκό - Εξι νεκροί

ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον θέσεων της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ «στο νότιο τμήμα της Δαμασκού» καθώς και ότι νωρίτερα έπληξε «δεκάδες στόχους», εγκαταστάσεις που ανήκαν στην ίδια οργάνωση, στη Λωρίδα της Γάζας, με ανάρτηση του εκπροσώπου του Αβιχάι Αντραΐ στα αραβικά στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Από την πλευρά του ο Ισλαμικός Τζιχάντ στην Παλαιστίνη επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο μαχητών του.

Videos from the #Israel|i airstrikes in the Gaza Strip. pic.twitter.com/M2dpIMzSRD