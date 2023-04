Iσραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Συρία: Τρεις άμαχοι τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

«Περί τις 00:50 [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση με πυραύλους από την κατεύθυνση του βόρειου Λιβάνου, βάζοντας στο στόχαστρο θέσεις στα περίχωρα της πόλης Χομς», μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Τρεις άμαχοι τραυματίστηκαν, πολιτικό πρατήριο καυσίμων και αριθμός δεξαμενών καυσίμων και φορτηγών κάηκαν», πρόσθεσε το πρακτορείο, σύμφωνα με το οποίο η συριακή αντιαεροπορική άμυνα μπόρεσε να αναχαιτίσει και να καταρρίψει κάποιους από τους ισραηλινούς πυραύλους.

Israel launched airstrikes against targets near the Syrian city of #Homs during the pre-dawn hours of Saturday morning, Syrian state media reported. #syria#Israelpic.twitter.com/d9bTl5nRYq