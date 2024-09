Ισραηλινή επιδρομή στον Λίβανο: Νεκρός ο «παγκόσμιος τρομοκράτης» Ιμπραχίμ Ακίλ

Ο Ιμπραήμ Ακίλ ήταν μέλος του του ανώτατου στρατιωτικού οργάνου του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος. Βρισκόταν στη λίστα των καταζητούμενων τρομοκρατών των ΗΠΑ, λόγω της σημαντικής εμπλοκής του στην βομβιστική επίθεση του 1983 εναντίον Αμερικανών πεζοναυτών στη Βηρυτό. Επιπλέον, ήταν μέλος της ομάδας που ευθύνεται για την ομηρία Αμερικανών και Γερμανών στον Λίβανο τη δεκαετία του 1980. Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει τον Ακίλ με 7 εκατομμύρια δολάρια. Γνωστός και ως Ταχσίν, ο Ακίλ κατέχει τη δεύτερη υψηλότερη θέση στη στρατιωτική ιεραρχία της Χεζμπολάχ. Οι ΗΠΑ τον είχαν χαρακτηρίσει «παγκόσμιο τρομοκράτη».

Συνολικά εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 59 τραυματίστηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. «Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα στη Βηρυτό», ανακοίνωσε νωρίτερα ο IDF, χωρίς να διευκρινιστεί η φύση αυτού του πλήγματος ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν.

Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jadeed μετέδωσε εικόνες από κατεστραμμένα αυτοκίνητα, απορρίμματα στους δρόμους μετά την ισραηλινή επιδρομή.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού κοντά στο τέμενος Αλ-Καέμ», τόνισε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με πλάνα από ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του Reuters, ένα πυκνό σύννεφο καπνού φάνηκε να υψώνεται πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, ενώ κάτοικοι στα νότια προάστια της πόλης ανέφεραν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη.

Πηγές ασφαλείας του Λιβάνου ανέφεραν στο Reuters ότι ο βομβαρδισμός σημειώθηκε κοντά σε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Το χτύπημα έγινε αφότου η Χεζμπολάχ σφυροκόπησε το Ισραήλ με 150 ρουκέτες. Τα πυρά αυτά αποτελούν «απάντηση» στην επίθεση του ισραηλινού στρατού, ο οποίος έπληξε δεκάδες εκτοξευτές ρουκετών κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίοι ήταν έτοιμοι για χρήση εναντίον του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ είπε ότι εκτόξευσε μπαράζ ρουκετών σε ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις ως αντίποινα για επιδρομές στο νότιο Λίβανο, καθώς η ένταση εκτοξεύτηκε μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις στις συσκευές επικοινωνίας της.

About 10 teams are battling the fires in Israel, after the 130 rocket attack on Safad and Golan...

Additional 40-50 rockets were fired towards Meron...#Hezbollahpic.twitter.com/UZSNJahP7v