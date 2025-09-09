Ισραηλινό χτύπημα στη Ντόχα: Στόχος της επίθεσης η ηγεσία της Χαμάς - Αναφορές για δύο νεκρούς - Real.gr

Νετανιάχου: «100% δική μας η ευθύνη»

Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ντόχα του Κατάρ το απόγευμα της Τρίτης (9/9), ως αποτέλεσμα ισραηλινής επίθεσης στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς, όπου ήταν συγκεντρωμένα πολλά ηγετικά στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης, προκειμένου να συζητήσουν για την πρόταση των ΗΠΑ, να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

Σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Σύμφωνα με τα μμε οι νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ-Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, και ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ-Χάγια.

Δεν σκοτώθηκαν άλλοι Παλαιστίνιοι στην επίθεση, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Νωρίτερα, αξιωματούχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ισραήλ στοχοποίησε τους διαπραγματευτές του κινήματος κατά τη στιγμή συνάντησής του στη Ντόχα του Κατάρ.

Δύο πηγές της Χαμάς είπαν στο Reuters ότι τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας επιβίωσαν από την ισραηλινή επίθεση.

«Σε ένα νέο σιωνιστικό έγκλημα, η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς έγινε στόχος κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Ντόχα για να συζητήσουν την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, λίγες ημέρες αφότου η Χαμάς ενέκρινε μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασαν οι μεσολαβητές (Αίγυπτος, Κατάρ και Ηνωμένες Πολιτείες).

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, οι ανώτατοι ηγέτες της Χαμάς ήταν όλοι παρόντες όταν το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας που δέχτηκε επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς στη Ντόχα ήταν ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Πιστεύεται επίσης ότι ήταν παρόντες στα κεντρικά γραφεία κατά τη διάρκεια της επιδρομής ανώτερα στελέχη της Χαμάς: ο Ζαχέρ Τζαμπαρίν, ο οποίος ηγείται της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, ο Μουχάμαντ Νταρουίς, επικεφαλής του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς, και ο Χαλέντ Μασάαλ, επικεφαλής της Χαμάς στο εξωτερικό.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.

Breaking | An Israeli air strike targets the leaders of Hamas in Doha city, Qatar. pic.twitter.com/GGQTKjaUiE — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 9, 2025

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ κατακεραύνωσε το Ισραήλ για την επιδρομή, λέγοντας ότι η επίθεση συνέβη καθώς η Ντόχα εργαζόταν για την προώθηση του πλαισίου συμφωνίας για τους ομήρους που καταρτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

«Η Χαμάς έλαβε τη νέα αμερικανική πρόταση από εμάς, την οποία λάβαμε από τον Γουίτκοφ την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, συναντήθηκε χθες με τους διαπραγματευτές της Χαμάς. Η αντιπροσωπεία της αποφάσισε στη συνέχεια να συναντηθεί ξανά σήμερα για να συζητήσει την πρόταση, ταξιδεύοντας από την Τουρκία στο Κατάρ όπου πραγματοποιήθηκε η επιδρομή», τόνισε ο αξιωματούχος.

«Ωστόσο, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, οι Ισραηλινοί υπονόμευσαν τις ελπίδες για ειρήνη, παρατείνοντας περαιτέρω τον πόλεμο και περιπλέκοντας τις προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ.

Νετανιάχου: «100% δική μας η ευθύνη»

Λίγα λεπτά μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, ισραηλινά Μέσα επικαλέστηκαν πληροφορίες πως υπήρξε πράσινο φως από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε πως η χώρα του σχεδίασε και πραγματοποίησε την επίθεση στην Ντόχα, εντελώς ανεξάρτητη.

«Η σημερινή ενέργεια εναντίον των κορυφαίων αρχηγών της τρομοκρατίας της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση. Το Ισραήλ το ξεκίνησε, το Ισραήλ διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη».

Israel carried out a series of air strikes targeting the leaders of Hamas in Doha city, Qatar. pic.twitter.com/tUwMWS1Sl7 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 9, 2025

Επιβεβαιώνει την επίθεση ο IDF

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς στο Κατάρ. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιό σημείο έγινε η επίθεση.

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που είχαν συνάντηση στην καταριανή πρωτεύουσα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά μμε είπε πως το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια και Τζαμπαρίν.

Δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις σήμερα στην Ντόχα. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.