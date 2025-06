Τραμπ: «Μπορεί να επιτεθούμε στο Ιράν, μπορεί και όχι» - Νέα ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε σήμερα να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πλήξουν το Ιράν ή τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του και είπε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν, ωστόσο εκείνος νιώθει πως «είναι πολύ αργά για συνομιλίες».

«Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του τώρα και του πριν από μία εβδομάδα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ πλησιάζουν στο να πλήξουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να το πω αυτό… Δεν πιστεύετε στα σοβαρά ότι θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση;». «Δεν ξέρετε ότι πρόκειται καν να το κάνω. Δεν ξέρετε. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και να μην το κάνω. Θέλω να πω, κανείς δεν ξέρει τι θα κάνω», πρόσθεσε.

«Μπορώ να σας πω το εξής: Το Ιράν έχει πολλά προβλήματα και θέλει να διαπραγματευτεί. Και τους είπα: “Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν – όλος αυτός ο θάνατος και η καταστροφή”. Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε; Είπα στον λαό, ‘γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν από δύο εβδομάδες; Θα μπορούσατε να τα είχατε καταφέρει μια χαρά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε το Ιράν ως πλήρως ανυπεράσπιστο, χωρίς οποιαδήποτε αεράμυνα. Επιπλέον, επιβεβαίωσε πως η υπομονή του με το Ιράν «έχει ήδη εξαντληθεί». «Έχει ήδη εξαντληθεί», είπε, προτού προσθέσει: «για αυτό κάνουμε ό,τι κάνουμε».

Ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος να εκτελέσει» οποιαδήποτε απόφαση μπορεί να λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος για ζητήματα πολέμου και ειρήνης, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Αρνήθηκε να επιβεβαιώσει προετοιμασίες για επιλογές επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν. «Αν και όταν ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, το υπουργείο (Άμυνας) είναι έτοιμο να τις εκτελέσει», δήλωσε ο Χέγκσεθ μιλώντας σε ακρόαση στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας κατέστρεψαν το «γενικό επιτελείο εσωτερικής ασφαλείας του Ιράν» μετά την ανακοίνωση του στρατού ότι διεξήγαγε πλήγματα κατά «στρατιωτικών στόχων» στην Τεχεράνη.

«Αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας μόλις κατέστρεψαν το γενικό επιτελείο εσωτερικής ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος, κύριου οργάνου καταστολής του Ιρανού δικτάτορα» δήλωσε ο Κατς σε ανακοίνωση, και υποσχέθηκε ότι ο στρατός θα συνεχίσει να «πλήττει τα σύμβολα της διακυβέρνησης και να πλήττει το καθεστώς του αγιατολάχ (Αλί Χαμενεΐ, ανώτατου ηγέτη της Δημοκρατίας, σ.σ.) όπου βρίσκεται».

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πλήττει αυτή τη στιγμή στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσαν νωρίτερα οι IDF.

Μια πρώτη σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο πριν από τις 15:30 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας) σε διαφορετικές περιοχές της ανατολικής Τεχεράνης, μετέδωσαν το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nournews και το Γαλλικό Πρακτορείο. Νέες εκρήξεις ήχησαν γύρω στις 15:50 τοπική ώρα, με πάνω από πέντε στήλες μαύρου καπνού να είναι ορατές σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, εκρήξεις σημειώνονται και στην πόλη Καράζ, δυτικά της Τεχεράνης, κοντά στο αεροδρόμιο Παγιάμ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 1.100 στόχους στο Ιράν σε εκατοντάδες επιδρομές από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις νωρίς την Παρασκευή, δήλωσε σήμερα ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), καθώς η ιρανική μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA (Human Rights Activists in Iran) ανέφερε ότι σχεδόν 600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Καταφέραμε σημαντικά πλήγματα κατά του ιρανικού καθεστώτος… Τώρα επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην εκτόξευση πυραυλικών επιθέσεων από την περιοχή του Ισφαχάν», δήλωσε ο Ντεφρίν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Effie Defrin, IDF Spokesperson: "We have delivered significant blows to the Iranian regime, and as such, they have been pushed back into central Iran. They are now focusing their efforts on conducting missile fire from the area of Isfahan. We are aiming at military targets, they…"

«Σημαδεύουμε στρατιωτικούς στόχους, εκείνοι επιτίθενται σε σπίτια αμάχων», τόνισε, υποστηρίζοντας πως οι ισραηλινές δυνάμεις ενεργούν συστηματικά για να εξουδετερώσουν την πυρηνική απειλή του Ιράν και έχουν προκαλέσει «σημαντικές ζημιές».

Το Ιράν εκτοξεύει πυραυλικές επιθέσεις κατά κύματα προς το Ισραήλ καθημερινά, με περίπου 30 βαλλιστικούς πυραύλους να εκτοξεύονται σε δύο ομοβροντίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπλήρωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος. Οι περισσότεροι από αυτούς αναχαιτίστηκαν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο Ισραήλ, είπε.

Από την έναρξη του πολέμου, 24 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ και περισσότεροι από 800 έχουν τραυματιστεί από τις ιρανικές επιθέσεις.

Το HRANA, μια μη κυβερνητική οργάνωση Ιρανών ακτιβιστών με έδρα τις ΗΠΑ, τόνισε σήμερα πως 239 πολίτες, 126 στρατιωτικοί και 220 άνθρωποι που δεν έχουν ταυτοποιηθεί έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινές επιθέσεις – συνολικά οι νεκροί είναι 585. Η MKO πρόσθεσε πως 1.326 έχουν τραυματιστεί. Οι απολογισμοί αυτοί βασίζονται σε επίσημα στοιχεία και τοπικές αναφορές.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους από την Παρασκευή και λίγο πάνω από 20 έχουν πλήξει αστικές περιοχές στο Ισραήλ, τόνισε σε νεότερη ανακοίνωσή του σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), από τους 400 βαλλιστικούς πυραύλους, λίγο περισσότεροι από 20 έπληξαν αστικές περιοχές στο Ισραήλ, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες ζημιές.

Από τα 1.000 drones, λιγότερα από 200 έφτασαν στα σύνορα του Ισραήλ και εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Ωστόσο, κανένα από τα drones δεν έπληξε ισραηλινό έδαφος. Όλα είτε αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό, είτε δεν κατάφεραν να φτάσουν στο Ισραήλ.

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί κατά την διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματος κατά την έκτη ημέρα της πολεμικής σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν και προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «ανεπανόρθωτες επιπτώσεις» σε περίπτωση αμερικανικής επέμβασης στην σύγκρουση της Ισλαμικής Δημοκρατίας με το Ισραήλ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, στην εξουσία από το 1989, απαντούσε στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ που κάλεσε χθες το Ιράν «να παραδοθεί άνευ όρων» και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να σκοτώσουν τον αγιατολάχ Χαμενεΐ αν το επιλέξουν.

«Ο ιρανικός λαός αντιτάσσεται σθεναρά στην επιβολή πολέμου, όπως και θα αντιταχθεί σθεναρά στην επιβολή όποιας ειρήνης. Αυτός ο λαός δεν θα υποταχθεί ποτέ σε οποιαδήποτε επιβολή», είπε.

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση από την πλευρά τους θα επιφέρει με βεβαιότητα ανεπανόρθωτες συνέπειες», είπε χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του Τραμπ. Οσοι γνωρίζουν την ιστορία του Ιράν ξέρουν ότι οι Ιρανοί δεν αντιδρούν καλά στην γλώσσα των απειλών, προειδοποίησε ο αγιατολάχ Χαμενεΐ. Ο ιρανικός λαός «δεν θα παραδοθεί ποτέ» κάτω από πίεση.

Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khameini in an address to the nation:

“Our nation will not forsake the blood of their martyrs, nor will they remain silent in the face of violations of their airspace.

The Zionist regime made a grave mistake and will face the consequences of… pic.twitter.com/VPve6sBcIr

