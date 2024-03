Ισραηλινό πλήγμα εναντίον αυτοκινήτου στο νότιο Λίβανο στοίχισε τη ζωή στους δύο επιβάτες του - ΒΙΝΤΕΟ

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ένα εντελώς απανθρακωμένο όχημα κοντά στην παραλιακή πόλη της Τύρου, έξω από τον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό της Ρασιντίγια.

An Israeli drone targets a civilian car with a missile near the entrance of Rashidieh refugee camp, located at the southern entrance of the city of Tyre in southern #Lebanon. https://t.co/7DCYixnHAC