Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό: Χτύπησε οικονομικούς στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ

Από την πλευρά της, η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ότι κατέστρεψαν «εσκεμμένα» ένα «παρατηρητήριο» των κυανοκράνων στον νότιο Λίβανο, επεισόδιο που προστίθεται σε σειρά συμβάντων στα οποία επλήγησαν θέσεις της - εξαιτίας της οποίας το Ισραήλ επικρίθηκε σε διεθνές επίπεδο.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε πως έγιναν ένδεκα ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον υποκαταστημάτων του «Αλ Καρντ αλ Χάσαν» σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, έπειτα από ισραηλινές προτροπές στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από περιοχές όπου βρίσκονται γραφεία του θεσμού, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός Αλ Καρντ αλ Χάσαν (σ.σ. «αγαθοεργός δανεισμός») ενέχεται «στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολά», υποστήριξε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, ο Αβιχάι Αντραΐ, μέσω X.

Στη Σαΐντα, στον νότο, ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε κόσμο να φεύγει τρομοκρατημένος από τα περίχωρα εγκατάστασης του χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε «κέντρο διοίκησης» της Χεζμπολά κοντά στην πρωτεύουσα και ότι έπληξε δεκάδες κοινότητες στον Νότο.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας του Λιβάνου αναφέρθηκε σε βομβαρδισμό κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού, σε μικρή απόσταση από τα νότια προάστια. Δημοσιογράφος του AFP είδε να υψώνονται στήλες καπνού στην περιοχή.

Several of the Airstrikes tonight against Southern Beirut, are only Meters away from Rafic Hariri International Airport. pic.twitter.com/0Vp5pntBNl