Ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν νοσοκομείο στη Γάζα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Δύο ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν τα ξημερώματα το νοσοκομείο Αλ Αχλί στη Γάζα, καταστρέφοντας το τμήμα επειγόντων περιστατικών και προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε άλλα κτίρια.

Το νοσηλευτικό προσωπικό απομάκρυνε εσπευσμένα τους ασθενείς κατόπιν προειδοποιητικού τηλεφωνήματος από κάποιον που ισχυρίστηκε πως ήταν μέλος των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, λίγη ώρα πριν από την επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δεν έχουν σχολιάσει το πλήγμα.

Σε πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να εγκαταλείπουν το νοσοκομείο. Ανάμεσά τους, ασθενείς που μεταφέρονταν με νοσοκομειακές κλίνες από συγγενικά τους πρόσωπα.

Watch | Moments when Israeli occupation targeted Al-Ahli Baptist Hospital, destroying both the emergency department and reception area.

Following the evacuation, wounded patients were left lying in the streets. Additional threats have been made against the hospital, which was… pic.twitter.com/YquWVsCaSM

— Quds News Network (@QudsNen) April 13, 2025