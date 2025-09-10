Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ: Αν το Ισραήλ δεν κατάφερε να σκοτώσει τους επικεφαλής της Χαμάς αυτή τη φορά, θα το πετύχει την επόμενη - Real.gr

Αν το Ισραήλ δεν κατάφερε να σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς στο χθεσινό αεροπορικό του πλήγμα εναντίον του Κατάρ, θα το πετύχει την επόμενη φορά, δήλωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση αυτή η οποία κινδυνεύει να τορπιλίσει τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτή τη στιγμή ίσως να δεχόμαστε λίγη κριτική. Θα το ξεπεράσουν. Και το Ισραήλ αλλάζει προς το καλύτερο», δήλωσε ο Γεχιέλ Λέιτερ στο Fox News αργά χθες το βράδυ.

«Η περιοχή αλλάζει προς το καλύτερο καθώς αφαιρούμε από αυτούς τους εχθρούς της ειρήνης και από αυτούς τους εχθρούς του δυτικού πολιτισμού την ικανότητά τους να ασκήσουν τρομοκρατία», πρόσθεσε.

Χθες Τρίτη το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ντόχα στο Κατάρ με στόχο να δολοφονήσει τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς, κλιμακώνοντας τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ σχολίασαν την επιχείρηση αυτή κάνοντας λόγο για μια «μονομερή» ενέργεια που δεν προωθεί τα αμερικανικά και τα ισραηλινά συμφέροντα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» από την ισραηλινή επίθεση.

Η επιχείρηση αυτή του Ισραήλ ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη διότι το Κατάρ ενεργεί ως μεσολαβητής και φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Γάζα και την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εκεί.

«Αν δεν τους πετύχαμε αυτή τη φορά, θα τους πετύχουμε την επόμενη», τόνισε ο Λέιτερ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι πέντε μέλη της σκοτώθηκαν στην επίθεση, ανάμεσά τους ο γιος του αυτοεξόριστου επικεφαλής της στη Γάζα και βασικού διαπραγματευτή Χαλίλ αλ Χάγια. Ο Σουχάιλ αλ Χίντι, μέλος του πολιτικού γραφείου της παλαιστινιακής οργάνωσης, δήλωσε στο al Jazeera ότι η ηγεσία της Χαμάς επέζησε της επίθεσης.

Στο μεταξύ σήμερα ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος σχολίασε ότι πλέον υπάρχουν αμφιβολίες για το αποτέλεσμα του πλήγματος. Το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσες ώρες χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη ανακοίνωση είναι ανησυχητικό, εκτίμησε, κυρίως καθώς το Κατάρ είναι μια ιδιαίτερα συντεταγμένη χώρα.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι κατήγγειλε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κινδυνεύουν να εκτροχιάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Ερωτηθείς για το πώς πιστεύει ότι το πλήγμα θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικλ Χάκαμπι δήλωσε: «Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι απλώς δεν γνωρίζουμε. Η Χαμάς έχει απορρίψει τα πάντα μέχρι στιγμής. Συνεχώς απορρίπτουν κάθε πρόταση που τίθεται στο τραπέζι».

Ο Χάκαμπι πρόσθεσε ότι η θέση των ΗΠΑ και του Ισραήλ παραμένει ότι η Χαμάς «πρέπει να φύγει» και δεν θα πρέπει να έχει καμία εμπλοκή στη διακυβέρνηση της Γάζας στο μέλλον.