Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ: Το Ισραήλ δεν ενεργεί πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των ΗΠΑ - Real.gr

Το Ισραήλ «δεν ενεργεί πάντα» λαμβάνοντας υπόψη του τα συμφέροντα των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν δικαιολογώντας το ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Κατάρ που είχε στόχο στελέχη της Χαμάς.

«Δεν ενεργούμε πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των ΗΠΑ. Βρισκόμαστε σε συντονισμό (με την Ουάσινγκτον), μας προσφέρουν απίστευτη υποστήριξη, την εκτιμούμε, αλλά μερικές φορές λαμβάνουμε αποφάσεις και ενημερώνουμε σχετικά τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντανόν μιλώντας στον ισραηλινό ραδιοφωνικό σταθμό 103 FM.

Το ισραηλινό πλήγμα εναντίον της Ντόχα χθες Τρίτη «δεν ήταν μια επίθεση εναντίον του Κατάρ, ήταν επίθεση εναντίον της Χαμάς» πρόσθεσε ο ίδιος, εκτιμώντας ότι «αυτή η απόφαση ήταν σωστή».