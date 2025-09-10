Quantcast
Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ: Το Ισραήλ δεν ενεργεί πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των ΗΠΑ - Real.gr
real player

Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ: Το Ισραήλ δεν ενεργεί πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των ΗΠΑ

10:46, 10/09/2025
Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ: Το Ισραήλ δεν ενεργεί πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των ΗΠΑ

Το Ισραήλ «δεν ενεργεί πάντα» λαμβάνοντας υπόψη του τα συμφέροντα των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν δικαιολογώντας το ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Κατάρ που είχε στόχο στελέχη της Χαμάς.

«Δεν ενεργούμε πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των ΗΠΑ. Βρισκόμαστε σε συντονισμό (με την Ουάσινγκτον), μας προσφέρουν απίστευτη υποστήριξη, την εκτιμούμε, αλλά μερικές φορές λαμβάνουμε αποφάσεις και ενημερώνουμε σχετικά τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντανόν μιλώντας στον ισραηλινό ραδιοφωνικό σταθμό 103 FM.

Το ισραηλινό πλήγμα εναντίον της Ντόχα χθες Τρίτη «δεν ήταν μια επίθεση εναντίον του Κατάρ, ήταν επίθεση εναντίον της Χαμάς» πρόσθεσε ο ίδιος, εκτιμώντας ότι «αυτή η απόφαση ήταν σωστή».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - «Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση» λέει ο Τουσκ

ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - «Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση» λέει ο Τουσκ

10:20 10/09
Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

11:00 10/09
Eurobasket: Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα η Τουρκία - Το μήνυμα του Γ. Αντετοκούνμπο - Συγκλόνισε ο Παπανικολάου

Eurobasket: Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα η Τουρκία - Το μήνυμα του Γ. Αντετοκούνμπο - Συγκλόνισε ο Παπανικολάου

07:42 10/09
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό

08:50 10/09
ΒΙΝΤΕΟ: Σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε λεωφορείο - Ο οδηγός εγκλώβισε 52χρονο

ΒΙΝΤΕΟ: Σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε λεωφορείο - Ο οδηγός εγκλώβισε 52χρονο

08:05 10/09
Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε του αγώνα μπάσκετ της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε του αγώνα μπάσκετ της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ

08:53 10/09
Iπποκράτειο: «Μου είπε "θα μου δώσεις 3.000", έπαθα σοκ» - Τι λέει η σύζυγος του ασθενούς που κατήγγειλε τον γιατρό για φακελάκι

Iπποκράτειο: «Μου είπε "θα μου δώσεις 3.000", έπαθα σοκ» - Τι λέει η σύζυγος του ασθενούς που κατήγγειλε τον γιατρό για φακελάκι

07:53 10/09
Apple: Aυτό είναι το iPhone 17 - ΒΙΝΤΕΟ από την παρουσίαση

Apple: Aυτό είναι το iPhone 17 - ΒΙΝΤΕΟ από την παρουσίαση

09:25 10/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved