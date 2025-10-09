Quantcast
Ισραηλινός πρόεδρος: Ο Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης - Real.gr
real player

Ισραηλινός πρόεδρος: Ο Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης

09:07, 09/10/2025
Ισραηλινός πρόεδρος: Ο Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ έπλεξε το εγκώμιο του ρόλου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύναψη μιας συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, λέγοντας ότι ο Τραμπ αξίζει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι του αξίζει γι’ αυτό το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», έγραψε σήμερα ο Χέρτσογκ στο X, αποκαλώντας τη συμφωνία «μια ευκαιρία για να αποκαταστήσουμε, να επουλώσουμε και να ανοίξουμε νέους ορίζοντες ελπίδας για την περιοχή μας».

Κατά την πρόσφατη ομιλία του στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε πως έχει ήδη βάλει τέλος σε αρκετούς πολέμους αφότου ανέλαβε τα προεδρικά καθήκοντά του νωρίτερα φέτος και θα πρέπει να αναγνωρισθεί με το Νόμπελ Ειρήνης. Η Επιτροπή του Νόμπελ πρόκειται να ανακοινώσει αύριο, Παρασκευή, τον φετινό νομπελίστα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved