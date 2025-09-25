Ισραηλινός στρατός: 700.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας - Real.gr

Quantcast
18:28, 25/09/2025
Ισραηλινός στρατός: 700.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως 700.000 Παλαιστίνιοι έφυγαν από την πόλη της Γάζας προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα από τα τέλη Αυγούστου, την ώρα που ισραηλινά στρατεύματα πραγματοποιούν χερσαία επίθεση στο σύνολο της περιοχής, σφυροκοπώντας την, με στόχο την καταστροφή της Χαμάς.

«Επτακόσιες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκκένωσαν» την περιοχή, δήλωσε ο στρατός απαντώντας σε ένα ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία ο ΟΗΕ υπολόγιζε πως ο πληθυσμός εκεί ανερχόταν σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Σε ένα σημείωμα που δημοσιεύτηκε σήμερα, το Γραφείο Συντονισμού των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε τον αριθμό των 388.400 ανθρώπων που εκτοπίστηκαν προς τον νότο, η «πλειονότητα» των οποίων προέρχεται από την πόλη της Γάζας, από τα μέσα Αυγούστου.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε τη 16η Σεπτεμβρίου μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, προκειμένου να καταστρέψει αυτό που παρουσιάζει ως το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, της οποίας η αιματηρή επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023 ξεκίνησε τον πόλεμο.

Η πολιτική προστασία της Γάζας, μια υπηρεσία πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς, ανακοίνωσε πως ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 22 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα σήμερα, εκ των οποίων πέντε στην πόλη της Γάζας.

Μεταξύ αυτών, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην αλ-Ζαουάιντα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, από μία αεροπορική επιδρομή εναντίον ενός σπιτιού όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι, σύμφωνα με το νοσοκομείο αλ-Αούντα.

Δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλονται στα ΜΜΕ στη Γάζα και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες των δύο πλευρών.

Παλαιστίνιοι έψαχναν στα συντρίμμια αναζητώντας επιζώντες έπειτα από αυτό το πλήγμα στην αλ-Ζαουάιντα, διαπίστωσε σήμερα ένας δημοσιογράφος του AFP.

«Όλη η περιοχή καταστράφηκε, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπινα όντα», δήλωσε ο Γιουσέφ Γιουνίς, ένας κάτοικος.

«Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει αμέσως, διότι ζούμε μία εξόντωση», είπε ένας άλλος κάτοικος, ο Άχμεντ Αμπού Νταχρούτζ.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου είχε ως αποτέλεσμα από ισραηλινής πλευράς να σκοτωθούν 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με έναν απολογισμό που συγκέντρωσε το AFP βάσει επίσημων δεδομένων.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις ως αντίποινα εναντίον της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 65.502 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

