Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Περίπου 900.000 κάτοικοι έχουν φύγει από την Γάζα - Real.gr

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς υποστήριξε σήμερα ότι περίπου 900.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον των μαχητών της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

«Η απόφαση να καταληφθεί η Γάζα, η κατάρρευση πολυώροφων κτιρίων και οι ελιγμοί των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη (…) οδήγησαν στην αποχώρηση περίπου 900.000 κατοίκων προς νότο, ασκώντας τεράστια πίεση στη Χαμάς και τις χώρες που την υποστηρίζουν», δήλωσε ο Κατς σε ομιλία του στην Ιερουσαλήμ.

Πριν από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σ’ αυτή την πόλη που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους, ο ΟΗΕ υπολόγιζε σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των ανθρώπων που ζούσαν στην πόλη της Γάζας και στα περίχωρά της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ