Ισραηλινός φιλόσοφος θα διάλεγε την Ελλάδα για ηγέτη κατά του κορωνοϊού - Το «ευχαριστώ» του Μητσοτάκη

Το ευχαριστώ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον συγγραφέα Yuval Harari για το βίντεο που ανέβασε εγκωμιάζοντας την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

On behalf of the Greek people, I would like to thank @harari_yuval for his kind words. During these trying times, everyone has had to make sacrifices, but we stand united and determined in the fight against COVID-19. pic.twitter.com/Z8jkQlEerM