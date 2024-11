Ισραηλινός πύραυλος ισοπεδώνει πολυκατοικία στη Βηρυτό - ΒΙΝΤΕΟ

Όπως φαίνεται από τα πλάνα της επίθεσης και τα οποία κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ισραηλινός πύραυλος χτυπά το πολυώροφο κτίριο, προκαλώντας την κατάρρευσή του, αλλά και πανικό στους κατοίκους που τρέχουν να καλυφθούν από τα συντρίμμια που εκτοξεύονται.

After the IDF issued evacuation warnings for several buildings in Beirut's southern suburbs, Lebanese media report Israeli airstrikes in the Hezbollah stronghold. pic.twitter.com/oYOkjjuFjA

Δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν θύματα από το χτύπημα στην περιοχή, για την οποία ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα εκδώσει ανακοίνωση ζητώντας από τους κατοίκους να την εκκενώσουν.

?? An explosion occurred in the south of Beirut, the capital of Lebanon, following an Israeli attack

?? Footage shows the moment the targeted building collapses ?? pic.twitter.com/EeZ2zLpk64