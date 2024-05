Ισραηλινός στρατός: Ανέκτησε τα πτώματα τριών ομήρων της Χαμάς

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε πως το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να φέρει πίσω τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

"Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία τους", είπε σε τηλεοπτική δήλωση, ανακοινώνοντας την ανάκτηση των τριών πτωμάτων. "Κάθε σωστή χώρα θα κάνει το ίδιο".

Ο Γιαμπλόνκα, 42 ετών, και ο Χερνάντες-Ραντού, 30 ετών, σκοτώθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα, ένα υπαίθριο πάρτι κοντά στη Γάζα όπου η φίλη του Χερνάντες-Ραντού, η Σάνι Λουκ, σκοτώθηκε επίσης, ανέφερε ο στρατός. Το πτώμα της ανακτήθηκε μαζί με άλλων δύο την περασμένη εβδομάδα. Ο Νίζεμπαουμ, 65 ετών, σκοτώθηκε ενώ πήγαινε να φροντίσει την εγγονή του.

Τα πτώματα ταυτοποιήθηκαν από ιατρικούς αξιωματούχους στο Ισραηλινό Εθνικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο και από την ισραηλινή αστυνομία, προστίθεται στην ανακοίνωση του στρατού.

To Families Forum, μια οργάνωση που εκπροσωπεί οικογένειες ομήρων, κάλεσε την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας ώστε να επιστρέψουν οι υπόλοιποι όμηροι.

"Η ανάκτηση των πτωμάτων τους ειναι μια σιωπηλή αλλά αποφασιστική υπενθύμιση πως το Κράτος του Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να στείλει αμέσως διαπραγματευτικές ομάδες με μια σαφή απαίτηση να φέρουν μια συμφωνία με την οποία θα επιστρέψουν γρήγορα όλοι οι όμηροι: οι ζωντανοί για επανένταξη, οι δολοφονημένοι για ταφή", ανέφερε σε ανακοίνωση.

Την "απέραντη θλίψη" του εξέφρασε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Γαλλομεξικανού Οριόν Χερνάντες-Ραντού.

"Μαθαίνω με απέραντη θλίψη τον θάνατο του συμπατριώτη μας Οριόν Χερνάντες-Ραντού, ομήρου της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου (...) Η Γαλλία παραμένει περισσότερο από ποτέ δεσμευμένη για την απελευθέρωση όλων των ομήρων", έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο Χ.

Ο Οριόν Χερνάντες-Ραντού είναι ο 43ος Γάλλος ο οποίος σκοτώθηκε από την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που στοίχισε τη ζωή σε συνολικά τουλάχιστον 1.170 ανθρώπους. Δύο Γάλλοι όμηροι παραμένουν κρατούμενοι εδώ και περισσότερο από επτά μήνες.

Ο αριθμός των ομήρων που παραμένουν κρατούμενοι από τους περίπου 250 που ήταν αρχικά, ανέρχεται πλέον σε 121, από τους οποίους 37 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum, and Orion Hernandez were murdered during the October 7 Massacre and were abducted to Gaza by Hamas terrorists.

Their bodies were rescued overnight during a joint IDF and ISA operation in Jabaliya, and brought back to Israel.

We will continue… pic.twitter.com/3oFnZEgf8C