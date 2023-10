Ισραηλινός στρατός: Αυτές είναι οι αποδείξεις ότι για την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας ευθύνεται ο Ισλαμικός Τζιχάντ - Η συνομιλία μελών της Χαμάς

«Οι αποδείξεις, τις οποίες μοιραζόμαστε μαζί σας, επιβεβαιώνουν ότι η έκρηξη σε νοσοκομείο της Γάζας προκλήθηκε από την εκτόξευση ρουκέτας του Ισλαμικού Τζιχάντ που αστόχησε», δήλωσε ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η επαγγελματική αυτή ανάλυση βασίζεται σε πληροφορίες, στα επιχειρησιακά συστήματα και σε αεροπορικές εικόνες», εξήγησε.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι τουλάχιστον 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νοσοκομείο αλ Άχλι αλ Άραμπ στην πόλη της Γάζας. Άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υψηλότερο απολογισμό.

Η Χαμάς απέδωσε την ευθύνη για το πλήγμα στο Ισραήλ και ο Ισλαμικός Τζιχάντ χαρακτήρισε «ψέματα» τις κατηγορίες του Ισραήλ που του αποδίδουν την ευθύνη.

Ο εκπρόσωπος του στρατού παρουσίασε επίσης χάρτες και ένα ηχητικό ντοκουμέντο, μια συνομιλία μεταξύ δύο μελών της Χαμάς στην οποία ακούγονται να λένε ότι για το πλήγμα ευθύνεται ο Ισλαμικός Τζιχάντ.

Hamas terrorists in their own voices:

Listen to the conversation between Hamas operatives as they discuss the failed Islamic Jihad rocket launch on the Al-Ahli Baptist Hospital on October 17, 2023. pic.twitter.com/mz31MiePU3