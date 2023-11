Ισραηλινός στρατός IDF: Αποδείξεις -Ντοκουμέντα από τα νοσοκομεία της Γάζας που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς ως κρησφύγετα και στρατιωτικά ορμητήρια -ΒΙΝΤΕΟ

In a briefing to international media outlets, IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari reveals new intelligence information and evidence showing Hamas's use of medical facilities in the Gaza Strip for terror purposes.

Τόνισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πληροφορίες για ένα δίκτυο τούνελ κάτω από το λεγόμενο Ινδονησιακό Νοσοκομείο, καθώς και αεροφωτογραφίες που δείχνουν εκτοξευτές ρουκετών μερικές δεκάδες μέτρα από το συγκρότημα. Παρουσίασε επίσης ηχογραφήσεις τηλεφωνημάτων μεταξύ αξιωματούχων της Χαμάς που περιγράφουν τη χρήση των αποθεμάτων καυσίμων που ανήκουν στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν τη Χαμάς ότι έχει την κύρια βάση των επιχειρήσεών της κάτω από το νοσοκομείο Shifa, το μεγαλύτερο ιατρικό κέντρο στη Γάζα, καθώς και ότι συσσωρεύει καύσιμα για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο Χαγκάρι τόνισε επίσης ότι οι IDF έχουν προσπαθήσει πολύ να πείσουν τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα προς τα νότια. Σημείωσε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έριξε περισσότερα από ενάμισι εκατομμύριο φυλλάδια στη βόρεια Γάζα και έκανε πάνω από 20.000 τηλεφωνήματα σε ανθρώπους-κλειδιά στις περιοχές αυτές, προκειμένου να πείσει τον άμαχο πληθυσμό να εκκενώσει.

«Ο πόλεμός μας είναι με τη Χαμάς»

«Ο πόλεμός μας είναι με τη Χαμάς, όχι με τους αμάχους στη Γάζα. Δεν θα δεχτούμε την κυνική χρήση των νοσοκομείων από τη Χαμάς, για να κρύψει την τρομοκρατική της υποδομή. Η εκμετάλλευση των νοσοκομείων από τη Χαμάς πρέπει να σταματήσει», λέει ο Χαγκάρι.

Ολόκληρα οπλαστάσια σε σπίτια στη βόρεια Γάζα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι τα στρατεύματα της 551ης Ταξιαρχίας που σάρωναν κατοικίες στο Μπέιτ Χανούν στη βόρεια Γάζα βρήκαν δεκάδες όπλα, εξοπλισμό και υλικό πληροφοριών.

Οι IDF αναφέρουν ότι η κρύπτη περιλάμβανε τουφέκια εφόδου, υποπολυβόλα, χειροβομβίδες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, προστατευτικό εξοπλισμό και drones που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για τη ρίψη εκρηκτικών.

Μερικά από τα όπλα και τον εξοπλισμό καταστράφηκαν, ενώ μερικά μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για περαιτέρω έρευνα, αναφέρουν οι IDF.

Ξεχωριστά, τονίζουν ότι οι ειδικές δυνάμεις εντόπισαν και κατέστρεψαν ένα εργαστήριο κατασκευής βομβών στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα. Ο στρατός δημοσιεύει επίσης ένα νέο βίντεο που δείχνει στρατεύματα στη Λωρίδα.

IDF fighter jets struck Hamas terrorist infrastructure located on the roof of a building and an adjacent tunnel shaft after receiving intelligence from the ISA and through ground operations.

