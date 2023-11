Iσραηλινός στρατός: «Στοχευμένη» επιχείρηση στο νοσοκομείο αλ Σίφα - Υπό την πολιορκία τανκς - ΕΙΚΟΝΕΣ

Ισραηλινοί στρατιώτες ανέκριναν ανθρώπους στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους γιατρούς και ασθενείς, ενώ άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα μεταφοράς προσωπικού έχουν περικυκλώσει το συγκρότημα του αλ Σίφα, δήλωσε δημοσιογράφος που βρίσκεται επί τόπου και συνεργάζεται με το AFP.

Την ώρα που ο ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση των αμάχων στα νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι έστειλε «ιατρικές ομάδες που μιλούν αραβικά και είναι εκπαιδευμένες» για αυτού του τύπου το «περίπλοκο» περιβάλλον προκειμένου «να μη συμβεί κανένα κακό στους αμάχους τους οποίους η Χαμάς χρησιμοποιεί σαν ανθρώπινες ασπίδες».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μάλιστα πως παρείχαν θερμοκοιτίδες και βρεφική τροφή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, ενώ συνεχίζουν εκεί την επιδρομή τους εναντίον της Χαμάς.

«Η ακριβής και στοχευμένη επιχείρησή μας εναντίον της Χαμάς στο Νοσοκομείο Σίφα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι θερμοκοιτίδες, βρεφική τροφή και ιατρικά εφόδια, τα οποία έφεραν άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από το Ισραήλ, έφθασαν επιτυχώς στο νοσοκομείο Σίφα», ανακοινώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις.

«Δεκάδες στρατιώτες» μέσα στο νοσοκομείο

Ο υφυπουργός Υγείας της Χαμάς, ο Γιούσεφ Αμπού Ρις, που βρίσκεται στο αλ Σίφα, δήλωσε στο AFP ότι «δεκάδες στρατιώτες και μέλη των ειδικών δυνάμεων» του Ισραήλ βρίσκονται «στο τμήμα επειγόντων και την υποδοχή» του νοσοκομείου, ενώ «άρματα μάχης εισήλθαν στο συγκρότημα του νοσοκομείου».

Ο ΟΗΕ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να επέμβουν «αμέσως» για να τερματίσουν αυτή την επιχείρηση, τόνισε.

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι, ασθενείς, προσωπικό και εκτοπισμένοι από τον πόλεμο άμαχοι στοιβάζονται στο αλ Σίφα. Οι γιατροί και οι διεθνείς ΜΚΟ τονίζουν ότι κανείς από αυτούς δεν μπορεί να βγει από το νοσοκομείο καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος πυρών, την ώρα που μάχες μαίνονται μεταξύ του ισραηλινού στρατού και Παλαιστίνιων μαχητών.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, που κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους. Εξάλλου η παλαιστινιακή οργάνωση κρατά περίπου 240 ομήρους στη Γάζα.

Σε αντίποινα το Ισραήλ δεσμεύθηκε να «εξαλείψει» το ισλαμιστικό κίνημα και έκτοτε βομβαρδίζει ασταμάτητα την υπό πολιορκία Λωρίδα της Γάζας. Στις 27 Οκτωβρίου ξεκίνησε και χερσαία επιχείρηση.

Από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς έχουν σκοτωθεί 11.320 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, εκ των οποίων 4.650 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Στη διάρκεια της νύκτας το υπουργείο επεσήμανε ότι ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε το νοσοκομείο για την πρόθεσή του να διεξαγάγει εκεί επιχείρηση.

«Θεωρούμε την κατοχή (σ.σ. όπως η Χαμάς χαρακτηρίζει το Ισραήλ), τη διεθνή κοινότητα, τις ΗΠΑ πλήρως υπεύθυνες για την ασφάλεια των χιλιάδων μελών των ιατρικών ομάδων, των τραυματιών, των εκτοπισμένων στον χώρο. Προειδοποιούμε για μια σφαγή στο νοσοκομείο», υπογράμμισε.

«Ανθρώπινες ασπίδες»

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι στο νοσοκομείο αλ Σίφα στεγάζονται στρατηγικής σημασίας υποδομές της Χαμάς, την οποία κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί τους αμάχους «σαν ανθρώπινες ασπίδες».

Το παλαιστινιακό κίνημα και το υπουργείο Υγείας της Γάζας διαψεύδουν τις κατηγορίες αυτές και έχουν ζητήσει επανειλημμένα «διεθνείς επιτροπές έρευνας» να το επισκεφθούν.

Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε χθες, Τρίτη, ότι η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Τζιχάντ, μια άλλη ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, «διαθέτουν κέντρο διοίκησης και ελέγχου στο νοσοκομείο αλ Σίφα».

«Η υιοθέτηση από τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο του ψευδούς αφηγήματος της κατοχής κατά το οποίο η αντίσταση χρησιμοποιεί το ιατρικό συγκρότημα αλ Σίφα για στρατιωτικούς σκοπούς δίνει πράσινο φως στην ισραηλινή κατοχή για να διαπράξει νέες βάρβαρες σφαγές στα νοσοκομεία, με σκοπό να καταστρέψει το σύστημα υγείας της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της συνταγμένη στα αγγλικά η Χαμάς, που το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση.

Η Ουάσινγκτον δεν σχολίασε την εξελισσόμενη ισραηλινή επιχείρηση, αλλά διαβεβαίωσε ότι είναι αντίθετη «στις ανταλλαγές πυρών σε ένα νοσοκομείο όπου αθώοι άνθρωποι, αβοήθητοι άνθρωποι, άρρωστοι άνθρωποι, που προσπαθούν να λάβουν την ιατρική περίθαλψη που έχουν ανάγκη».

Instead of treating the ill, Hamas uses hospitals for terrorism. This sick exploitation of the Gazan people must be stopped.

The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. pic.twitter.com/SwW3QtQxGZ