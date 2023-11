Ισραηλινός στρατός: Ύψωσε σημαία στο κοινοβούλιο της Γάζας - Εντοπίστηκε οπλοστάσιο της Χαμάς σε υπόγειο νοσοκομείου - Αιματηρές συγκρούσεις και στη Δυτ. Όχθη

Στο κοινοβούλιο της Γάζας εισέβαλε χθες ο ισραηλινός στρατός υψώνοντας τη σημαία της χώρας.

Στρατεύματα της Ταξιαρχίας Golani του IDF μπήκαν μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου της Γάζας στην πόλη της Γάζας, αφού κατέλαβαν την τοποθεσία, σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύουν τα ισραηλινά ΜΜΕ. Η Μοσάντ ανέβασε στα σόσιαλ φωτογραφία με ισραηλινούς στρατιώτες να έχουν καταλάβει το κτίριο όπου έδρευε το κοινοβούλιο της Γάζας.

Soldiers from the 1st "Golani" Brigade of the Israel Defense Force have Captured and raised the Israeli Flag in the Hamas Parliamentary Building in Gaza City. pic.twitter.com/VhVLzu2XNr — OSINTdefender (@sentdefender) November 13, 2023

O Ισραηλινός Στρατός προετοιμάζετια για εισβολή σε δίκτυα σηράγγων στη Γάζα για να απελευθερώσει τους 239 ομήρους που κρατούνταν εκεί.

Κομάντος της μονάδας Shayetet 13 και μέλη της 401ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), που πραγματοποίησαν έφοδο στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αλ Ραντίσι της Γάζας, ανακάλυψαν γιάφκα της Χαμάς στο υπόγειο του συγκροτήματος.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα, ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι «κάτω από το νοσοκομείο, στο υπόγειο, βρήκαμε ένα κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς, γιλέκα με εκρηκτικά, χειροβομβίδες, επιθετικά τυφέκια ΑΚ-47, εκρηκτικούς μηχανισμούς, RPG (σ.σ. ρουκετοβόλα) και άλλο οπλισμό».

Tonight - the world got to see what we have known for years. The Hamas terrorist organization has cynically built a terror base underneath the “Rantisi” hospital in Gaza, just as it does in additional hospitals and civilian institutions. pic.twitter.com/ByQ9JRcZns — ???? ???? - Yoav Gallant (@yoavgallant) November 13, 2023

«Βρήκαμε επίσης ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η Χαμάς κρατούσε ομήρους εδώ», ανέφερε ο Χαγκάρι και συμπλήρωσε ότι «μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, τρομοκράτες της Χαμάς επέστρεψαν σε αυτό το νοσοκομείο, μεταξύ άλλων, αφότου έσφαξαν Ισραηλινούς μέσα στα σπίτια τους».

«Η Χαμάς κρύβεται μέσα σε νοσοκομεία. Σήμερα, το αποκαλύπτουμε σε όλον τον κόσμο», υποστήριξε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side. Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH — Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023

Ο υποναύαρχος Χαγκάρι είπε ότι οι IDF καταβάλλουν εδώ και μέρες προσπάθεια για την ασφαλή απομάκρυνση ασθενών από το Αλ Ραντίσι και από άλλα νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. «Ο πόλεμος είναι εναντίον της Χαμάς, όχι εναντίον του λαού της Γάζας. Ειδικά όχι εναντίον ασθενών, γυναικών και παιδιών», τόνισε και κατηγόρησε τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Beneath the Rantisi Hospital in Gaza, IDF forces found a room where Israeli hostages are believed to have been held. The calendar found in the room marked the days since October 7 Massacre with the title “Operation Al-Aqsa Flood”, Hamas’ name for their horrific attack on Israel. pic.twitter.com/sK4FPaOlHJ — Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023

Η Χαμάς «απώλεσε τον έλεγχο στη Γάζα» και οι μαχητές της «φεύγουν προς τα νότια» υποστήριξε απόψε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς ο πόλεμος με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα βρίσκεται στην πέμπτη εβδομάδα του.

Άμαχοι «λεηλατούν τις βάσεις της Χαμάς» και «δεν πιστεύουν πια την κυβέρνηση (σ.σ. της Χαμάς)» που ελέγχει τον παλαιστινιακό θύλακα ο οποίος σφυροκοπείται αδιάκοπα από το Ισραήλ, διαβεβαίωσε ο υπουργός σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από πολλά τηλεοπτικά κανάλια.

Η κατάσταση μέσα στα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία της Γάζας επιδεινώνεται καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους στον θύλακα. Τόσο το νοσοκομείο Αλ Σίφα όσο και το Αλ Κουντς δεν λειτουργούν πλέον λόγω έλλειψης καυσίμων και ηλεκτρισμού, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Αλ Σίφα αρνούνται την υποχρεωτική εντολή εκκένωσης από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), προειδοποιώντας ότι περίπου 700 ασθενείς θα πεθάνουν εάν μείνουν πίσω , δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει επιμείνει ότι είναι δικαιολογημένη η ανάληψη στρατιωτικής δράσης γύρω από το νοσοκομείο, παρά την κριτική από τον ΟΗΕ και άλλους. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χαμάς έχει έναν κόμβο διοίκησης κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα και χρησιμοποιεί καύσιμα που προορίζονται για το νοσοκομείο, ενώ οι μαχητές του συγκεντρώνονται τακτικά μέσα και γύρω από αυτό.

Η Χαμάς και οι αξιωματούχοι του νοσοκομείου έχουν αρνηθεί την κατηγορία του κέντρου διοίκησης.

Συγκρούσεις με τον στρατό του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη - 5 Παλαιστίνιοι νεκροί

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με ισραηλινές δυνάμεις στον τομέα της Τουλκαρέμ, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο διευθυντής παλαιστινιακού νοσοκομείου.

Οι πέντε Παλαιστίνιοι, ηλικιών μεταξύ 21 και 29 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού του Ισραήλ στην πόλη και σε καταυλισμό προσφύγων της Τουλκαρέμ, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμίν Χαντέρ, διευθυντής του νοσοκομείου Θάμπετ, όπου διαπιστώθηκαν οι θάνατοί τους.

Αυτόπτες μάρτυρες στον καταυλισμό προσφύγων έκαναν λόγο για σφοδρές συγκρούσεις και ανάπτυξη ισχυρών ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν νεαρούς.

Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να επιβεβαιώσει στο AFP ότι διεξήγαγε επιχείρηση στον τομέα αυτόν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Δεν έκανε κανένα σχόλιο για τον απολογισμό των θυμάτων.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε, επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές, ότι τα τρία από τα θύματα σκοτώθηκαν σε πλήγμα UAV, ενώ τα υπόλοιπα δύο από πυρά στον καταυλισμό προσφύγων, σύμφωνα με το Ρόιτερς.

Την Πέμπτη, οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν 14 θανάτους στην Τζενίν, σε τομέα της βόρειας Δυτικής Όχθης όπου η κατάσταση είναι έκρυθμη· επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επιδρομή εκεί από το 2005, τη χρονιά που ο ΟΗΕ άρχισε να καταμετρά τους θανάτους σε ισραηλινές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι επιχειρήσεις του αποτελούν αντίδραση στη «μεγάλη αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων» στη Δυτική Όχθη, περιοχή που κατέχει το Ισραήλ από το 1967: κάνει λόγο για «πάνω από 550 απόπειρες επίθεσης από την έναρξη του πολέμου» με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 180 Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη από πυρά ισραηλινών στρατιωτών ή εβραίων εποίκων, κατά τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Άλλοι 500 αλλοδαποί επιτράπηκε να περάσουν στην Αίγυπτο από τη Λωρίδα της Γάζας

Πάνω από 500 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων κατάφεραν να φύγουν από την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας χθες Δευτέρα και να περάσουν στο έδαφος της Αιγύπτου μέσω της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, γνωστοποίησαν οι αρχές στην παλαιστινιακή πλευρά των συνόρων.

Ο κατάλογος των ανθρώπων που μπόρεσαν να φύγουν συμπεριλαμβάνει υπηκόους Ισπανίας, Ολλανδίας, Σουηδίας, ΗΠΑ, Μαρόκου, Ιορδανίας και Ρωσίας, μεταξύ άλλων.

Μικρός αριθμός τραυματισμένων Παλαιστίνιων επετράπη επίσης να διακομιστεί στην Αίγυπτο.

Στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας δεν επιτρέπεται να φύγουν. Ο στρατός του Ισραήλ έχει αποκλείσει τις υπόλοιπες διελεύσεις. Η Ράφα είναι το μοναδικό πέρασμα από όπου εξακολουθεί να φεύγει κόσμος από τον μικρό παλαιστινιακό θύλακα, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική.