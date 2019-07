Ισραηλινός υπουργός: Είμαστε η μόνη χώρα που σκοτώνει Ιρανούς

Μετά το 2011 και το ξέσπασμα της σύρραξης στη Συρία, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αναρίθμητες επιδρομές στη συριακή επικράτεια, εναντίον θέσεων του συριακού στρατού, δυνάμεων του Ιράν και της λιβανέζικης σιιτικής ένοπλης παράταξης Χεζμπολάχ, συμμάχων του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ και μεγάλων εχθρών του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει σκοτώσει Ιρανούς τα δύο τελευταία χρόνια», είπε ο Χανέγκμπι. «Έχουμε πλήξει τους Ιρανούς εκατοντάδες φορές στη Συρία. Ενίοτε το αναγνωρίζουμε, ενίοτε πληροφορίες από το εξωτερικό το αποκαλύπτουν», πρόσθεσε, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ, το οποίο σπανίως επιβεβαιώνει ότι διεξήχθησαν αεροπορικές επιδρομές στη Συρία — παρά το ότι ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές τέτοιες επιχειρήσεις τους τελευταίους μήνες — έχει ξεκαθαρίσει πως εννοεί να εμποδίσει πάση θυσία τη δημιουργία στρατιωτικών προγεφυρωμάτων του Ιράν στη συριακή επικράτεια.

