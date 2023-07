Ιστορική ακρόαση για το ζήτημα των UFO στο Κογκρέσο: «Η κυβέρνηση συγκαλύπτει την ύπαρξη τους...» - ΒΙΝΤΕΟ

Επιπλέον, ο Grush ισχυρίστηκε ότι η αμερικάνικη κυβέρνηση όχι μόνο διαθέτει στην κατοχή της «άθικτα και μερικώς άθικτα» εξωγήινα αεροσκάφη, αλλά και βιολογικό υλικό των φερόμενων ως «μη ανθρώπινων» πιλότων του αεροσκάφους. Ωστόσο, όταν πιέστηκε, ξεκαθάρισε ότι αυτό του είπαν άλλοι και δεν είχε πληροφορίες από πρώτο χέρι. «Αυτό δεν είναι κάτι που έχω δει εγώ» παραδέχθηκε.

Former US intelligence official David Grusch says under oath that the US government is in possession of UFOs and non-human bodies pic.twitter.com/tYJA1rNr6Z

Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι άτομα με γνώση του αντικειμένου έχουν «πάθει κακό ή τραυματιστεί» σε μια προσπάθεια της κυβέρνηση να συγκαλύψει το θέμα.

Ο Ντέιβιντ Φράβορ, πρώην πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού, δήλωσε με τη σειρά του ότι το 2004, ενώ πετούσε με το μαχητικό του, είχε δει ένα μυστηριώδες κυλινδρικό όχημα που έμοιαζε με μεγάλη φιάλη προπανίου. Το UAP κινούνταν πάνω από το νερό με απότομες κινήσεις, ενώ όταν επιχείρησε να το παρακολουθήσει εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με εκείνον, το περιστατικό, από το οποίο υπάρχει και βίντεο, δεν ερευνήθηκε ποτέ.

David Grusch says he has multiple colleagues who have been harmed by UAPS and from people within the government

"What I've personally witnessed ... is very disturbing" pic.twitter.com/z3V9BjzxxN