Ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό -Το Ισραήλ χτύπησε θέσεις του συριακού στρατού

Κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πλήττουν από προχθές τις κυριότερες εγκαταστάσεις των συριακών ενόπλων δυνάμεων για να καταστρέψουν δυνατότητές τους.

Το Ισραήλ κατέστρεψε τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του στρατού της Συρίας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «κατέστρεψαν τις κυριότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Συρία», εξαπολύοντας περί τους 250 αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη γειτονική χώρα αφότου πήραν τον έλεγχο στη Δαμασκό αντικαθεστωτικοί κι ανατράπηκε ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, ανέφερε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Several MiG-29s of the Syrian Air Force were claimed to have been destroyed yesterday, as a result of Strikes by the Israeli Air Force on Khalkhalah Air Base in the Suwayda Governorate. pic.twitter.com/T7sWOXQPwU