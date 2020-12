Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη στο Μπρίστολ – Πληροφορίες για νεκρό και τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Sputnik, skynews.com

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα στο σημείο», δήλωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Έιβον, προσθέτοντας ότι οι τραυματισμοί είναι σοβαροί.

«Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter.

Οι πρώτες πληροφορίες του Sputnik κάνουν λόγο για έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Την είδηση μετέδωσε και το skynews.

BREAKING: Emergency crews are dealing with a large explosion at a warehouse in Avonmouth, near Bristol. There are reports of casualties.

