Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στη Μαδρίτη - Τουλάχιστον 17 τραυματίες

?Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία, υπάρχουν 17 τραυματίες. Τέσσερις διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Έρευνες είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο ανθρώπων που φέρονται ως αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία.

"Οι πυροσβέστες της Μαδρίτης αναζητούν δύο εργάτες που φέρονται ως αγνοούμενοι μετά την έκρηξη" που σημειώθηκε γύρω στη 1.30 τοπική ώρα (2.30 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσαν μέσω Twitter οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων Γκέμα Μαρτίν δήλωσε ότι ένα σχολείο στην απέναντι πλευρά του δρόμου από το κτίριο δεν υπέστη ζημιές και δεν υπήρξε ανάγκη να απομακρυνθούν τα παιδιά από αυτό.

Τέσσερις άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε ο δήμαρχος της Μαδρίτης Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ-Αλμέιδα, προσθέτοντας ότι η αιτία δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. "Κάποιες εργασίες πραγματοποιούνταν μέσα στο κτίριο" στην ακριβή γειτονιά Σαλαμάνκα όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

There was an explosion in a residential building in Madrid. pic.twitter.com/6P4vl8pysB

"Πυροσβέστες είναι μέσα στο κτίριο, ελέγχουν τη δομή του και θέλουν να διαπιστώσουν εάν τυχόν βρίσκονται σε αυτό περισσότεροι άνθρωποι", δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Telemadrid, ο δήμαρχος της Μαδρίτης.

