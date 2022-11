Ισχυρή έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη - Αναφορές για τουλάχιστον έναν νεκρό και τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Όπως μετέδωσε το CNNTurk από την έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Istiklal στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, που εκείνη την στιγμή ήταν γεμάτο κόσμο, τραυματίστηκαν έντεκα άτομα.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM