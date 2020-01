Ισχυρή έκρηξη στο Χιούστον

Η έκρηξη σημειώθηκε στην Gessner Road, στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, ανέφερε στο Twitter η αστυνομία του Χιούστον. Η αστυνομία συμβούλευσε τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από την περιοχή και δεν έδωσε πληροφορίες για τυχόν τραυματίες.

Το KTRK --θυγατρική εταιρεία του δικτύου ABC-- μετέδωσε ότι οι κάτοικοι έκαναν λόγο για σπασμένα τζάμια και πόρτες από την έκρηξη και είπαν ότι έχουν δει τουλάχιστον έναν τραυματία.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Watson Grinding and Manufacturing γύρω στις 4:25 πμ τοπική ώρα.

Breaking: A large building explosion has occurred in Houston, Texas. Reports indicate that the explosion was heard and felt miles away. No word on the cause. pic.twitter.com/ztdb6tV1Cm