Ισχυροί σεισμοί 6,4 και 5,8 Ρίχτερ στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας - Βίντεο

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην τοποθεσία Ντεφνέ, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Το επίκεντρό της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντάκιας στην Τουρκία και 70 χλμ. βόρεια της Λατάκιας στη Συρία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 10 χλμ.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια στην Αντάκια και άλλοι ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Συρία, την Αίγυπτο και τον Λίβανο. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ο σεισμός προκάλεσε πανικό στους σεισμόπληκτους, ενώ σηκώθηκαν μεγάλα σύννεφα σκόνης στην κατεστραμμένη πόλη. Ανέφερε καταρρεύσεις ήδη κατεστραμμένων κτιρίων και δραματικές εκκλήσεις κατοίκων για βοήθεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, εκδηλώθηκαν δύο σεισμοί μεγέθους 5,8 και 5,2 Ρίχτερ αντίστοιχα στην περιοχή Σαμαντάγκ του Χατάι, με το εστιακό τους βάθος να προσδιορίζεται στα 7 χιλιόμετρα.

Footage from the airport in Hatay #Turkey during the new #earthquake that just happened TODAY pic.twitter.com/Qk29rLu6Lb