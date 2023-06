Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη δυτική Γαλλία

Γαλλικό σεισμολογικό κέντρο υπολογίζει το μέγεθος του σεισμού στα 5,9 Ρίχτερ.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 18:38 (19:38 στην Ελλάδα) και το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της δυτικής Γαλλίας.

