Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στον Ισημερινό – ΒΙΝΤΕΟ

Καλώντας τον πληθυσμό να παραμείνει «ψύχραιμος», ο πρόεδρος Γκιγιέρμο Λάσο ανέφερε μέσω Twitter πως έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές για «να αποτιμήσουν τις ενδεχόμενες ζημιές στην περιοχή».

«Αρχικά νόμιζα ότι ήταν ο αέρας, μετά αισθάνθηκα τα πάντα να κουνιούνται», είπε η Μαρία Εουχένια Ροσέρο, συνταξιούχος δασκάλα που ζει στο βόρειο τμήμα της Γουαγιακίλ. Ο σεισμός «ήταν σύντομος, αλλά δυνατός», πρόσθεσε.

#Guayaquil Earthquake of magnitude 6.1 shakes Guayaquil and is felt in several Ecuadorian citieshttps://t.co/klv26EeStI#earthquake#Ecuador#sismo#WeatherUpdatepic.twitter.com/fFoa3xwREy