Τουλάχιστον 4 νεκροί από τον σεισμό 6,8 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατέρρευσαν κτίρια - ΒΙΝΤΕΟ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολούθησε μετασεισμός 5,4 Ρίχτερ!

Τουρκικές οργανώσεις αρωγής στέλνουν ομάδες στην πληγείσα περιοχή.

Κρατικά ΜΜΕ στη γειτονική Συρία μετέδωσαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της χώρας.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στον Λίβανο μετέδωσαν ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Βηρυτό και την Τρίπολη.

Τουλάχιστον 4 νεκροί

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού γνωστοποίησε ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,8 βαθμών στην ανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ομάδες έρευνας και διάσωσης σπεύδουν στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ επισήμανε ότι ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης, εφόσον χρειαστεί.

Epicenter of the earthquake in Turkey, which was felt across Turkey and as far away as Syria, Iraq, and Lebanon pic.twitter.com/wGtQiekbVw

6.8 magnitude #earthquake hits #Turkey's Elazig, forcing people to flee their homes - the eartquake was felt in surrounding cities as far as capital #Ankara

The earthquake was felt also in countries such as #Syria, #Lebanon and #Israelpic.twitter.com/UmS3hiUGCG