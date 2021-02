Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Τρόμος σε Τόκιο και Φουκουσίμα

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο Τόκιο. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι «μολονότι ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες ελαφρές αλλαγές στο επίπεδο της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές, ο σεισμός δεν προκάλεσε ζημιές στην Ιαπωνία». Δεν αναφέρθηκαν επίσης προβλήματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις Τοκαϊμούρα, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι NHK.

Major #earthquake (#??) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C

— EMSC (@LastQuake) February 13, 2021