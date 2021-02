Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Τρόμος σε Τόκιο και Φουκουσίμα

Το μέγεθος της σεισμικής δόνησης είχε εκτιμηθεί αρχικά στους 7,1 βαθμούς από την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προτού αναθεωρηθεί στη συνέχεια.

Σπίτια και γραφεία στην πρωτεύουσα Τόκιο, εκατοντάδες μακριά, ταρακουνήθηκαν επίσης. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Εικονολήπτης του Reuters που βρίσκεται στη Φουκουσίμα ανέφερε πως ο δέκατος όροφος του ξενοδοχείου του ταρακουνήθηκε για λίγο. Ένας άνδρας στο ξενοδοχείο διακομίστηκε στο νοσοκομείο αφού έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του πάνω σε μια πόρτα, είπε.

Αν και τραυματίστηκε, ο άνδρας ήταν σε θέση να περπατήσει, ανέφερε ο εικονολήπτης του Reuters.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν επίσης σπασμένα τζάμια από βιτρίνες καταστημάτων.

Περίπου 950.000 νοικοκυριά έμειναν αρχικά χωρίς ηλεκτρικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κατσουνόμπου Κάτο σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Οι διακοπές ρεύματος φαίνεται να επικεντρώθηκαν στη βορειοανατολική Ιαπωνία, περιλαμβανομένης της Φουκουσίμα και γειτονικών επαρχιών.

Δεν καταγράφηκαν προβλήματα στους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας Φουκουσίμα Νταϊτσί και Νταϊνί ή στον πυρηνικό σταθμό Καχιουαζάκι-Καρίουα, ανέφερε η ιδιοκτήτρια εταιρία Tokyo Electric Power Company.

Η εταιρία ανέφερε ακόμη πως δεν έχει παρατηρηθεί αλλαγή στα επίπεδα ραδιενέργειας γύρω από τους σταθμούς που διαχειρίζεται.

Ο Κάτο είπε πως δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις Οναγκάουα.

Major #earthquake (#??) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C

— EMSC (@LastQuake) February 13, 2021