Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι ούτε υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.

?? #Earthquake ( #sismo ) M7.2 occurred 8 km NW of #Azángaro ( #Peru ) 23 min ago (local time 07:02:19). More info at:

BREAKING: The U.S. Geological Survey said a magnitude 7.2 earthquake shook southern Peru. There were no immediate reports of damage or injury. https://t.co/vAV0zyLSgd