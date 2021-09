Ισχυρός σεισμός στην Αυστραλία: 5,8 Ρίχτερ ταρακούνησαν τη Μελβούρνη -ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι μεγάλοι σεισμοί είναι μάλλον ασυνήθιστοι στη νοτιοανατολική Αυστραλία, περιοχή αρκετά πυκνοκατοικημένη: εκεί ζει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, που συνολικά φθάνει τα 25 εκατομμύρια.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως έλαβαν κλήσεις ως ακόμη και από το Ντάμπο, 700 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αδελαΐδα, 900 χιλιόμετρα βόρεια.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε τμήμα της Μελβούρνης.

Earthquake in Melbourne here a shop got damaged somewhere in Brunswick St Fitzroy pic.twitter.com/CqDuE0B9q1