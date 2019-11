Ισχυρός σεισμός στο Μεξικό

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε νωρίτερα ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,2 βαθμών.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.3 in off Coast of Chiapas, Mexico 45 min ago pic.twitter.com/fVf9KiUtiN