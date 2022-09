Ισχυρός σεισμός στο Μεξικό: Αναμένεται τσουνάμι «μικρής έντασης» στη Νέα Καληδονία

Λαμβανομένων υπόψη της έντασης, της τοποθεσίας του επικέντρου και του εστιακού βάθους του σεισμού, τα κύματα εκτιμάται πως θα είναι «της τάξης των 20 ως 30 εκατοστών», ύψους το οποίο αντιστοιχεί σε «τσουνάμι μικρής έντασης», σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, που έτσι δεν κήρυξε κατάσταση συναγερμού.

Στο μέτρο που δεν υφίσταται «κίνδυνος» να πλημμυρίσει μεγάλο μέρος της ακτογραμμής, ο πληθυσμός «δεν χρειάζεται να μεταβεί σε τοποθεσίες με μεγαλύτερο υψόμετρο ή σε καταφύγια», εξήγησαν οι αρχές.

Ο ισχυρός σεισμός ταρακούνησε το δυτικό τμήμα του Μεξικού και την πρωτεύουσα στις 13:05 (σ.σ.: τοπική ώρα· 21:05 ώρα Ελλάδας) χθες, στην «καταραμένη» επέτειο των εξαιρετικά φονικών σεισμών του 1985 και του 2017 στη χώρα.

