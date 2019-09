Iσχυρός τυφώνας έπληξε το Τόκιο - Μια νεκρή και μια σοβαρά τραυματίας

Ο τυφώνας Φασάι — όνομα λαοτιανής γυναίκας — έπληξε το Τσίμπα, προάστιο του Τόκιο, λίγο πριν από τα ξημερώματα, με ανέμους ταχύτητας έως και 207 χιλιόμετρα την ώρα, τους πιο σφοδρούς που έχουν καταγραφεί ποτέ εκεί.

Μια γυναίκα περίπου πενήντα ετών επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκρή, λίγες ώρες αφότου βρέθηκε σωριασμένη σε δρόμο και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Πλάνα που κατέγραψε κοντινό κλειστό τηλεοπτικό σύστημα παρακολούθησης την εικονίζει καθώς ριπή ανέμου τη συνθλίβει σε τοίχο κτιρίου, σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Μια ακόμη γυναίκα, περίπου 20 ετών, διακομίστηκε σε νοσοκομείο εσπευσμένα από το σπίτι της στην Ιτσιχάρα, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά όταν μεταλλικός στύλος από γήπεδο γκολφ ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω στο σπίτι της, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

