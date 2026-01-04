Ιταλία: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων στο Μπέργκαμο - Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο - Real.gr

Το ιταλικό αεροδρόμιο του Μπέργκαμο-Όριο αλ Σέριο, κόμβος της Ryanair για πτήσεις προς το Μιλάνο, ανέστειλε χθες Σάββατο βράδυ τη λειτουργία του, λόγω τεχνικών προβλημάτων με το σύστημα καθοδήγησης προσγείωσης και κακής ορατότητας, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους στο αεροδρόμιο όλη τη νύχτα.

Η SACBO, η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, ανακοίνωσε πως ότι το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε περίπου στα μεσάνυχτα. Ωστόσο, η διοίκηση του αεροδρομίου προειδοποίησε ότι «πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν».

Το περιστατικό οδήγησε στην ακύρωση 26 πτήσεων αναχώρησης, με 6 να εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια και 7 να έχουν προγραμματιστεί εκ νέου να αναχωρήσουν σήμερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, με εικόνες να δείχνουν ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα και σε ζώνες ελέγχου αποσκευών.

Η Corriere della Sera τόνισε ότι περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας χθες διεκόπησαν οι πρώτες πτήσεις λόγω του προβλήματος.

Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις πτήσεις στον ιστότοπο του αεροδρομίου δείχνουν μια μακρά λίστα με πτήσεις κυρίως της Ryanair με καθυστέρηση αναχώρησης, αν και αρκετές είχαν αναχωρήσει σήμερα το πρωί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters