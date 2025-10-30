Quantcast
Ιταλία: Δεν επικυρώθηκε το σχέδιο δημιουργίας γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία με την υπόλοιπη χώρα - Real.gr
real player

Ιταλία: Δεν επικυρώθηκε το σχέδιο δημιουργίας γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία με την υπόλοιπη χώρα

05:00, 30/10/2025
Ιταλία: Δεν επικυρώθηκε το σχέδιο δημιουργίας γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία με την υπόλοιπη χώρα

Το Ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε απόψε να μην επικυρώσει το σχέδιο που προβλέπει δημιουργία γέφυρας η οποία θα πρέπει να ενώσει την ηπειρωτική Ιταλία με την Καλαβρία.

Η κυβέρνηση Μελόνι είχε εγκρίνει το συγκεκριμένο σχέδιο τον περασμένο Αύγουστο. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε πριν από λίγο ότι «πρόκειται για την πολλοστή εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου». Ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι πρόσθεσε ότι «είναι μια πολιτική επιλογή η οποία ζημιώνει σοβαρά τη χώρα».

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, πάντως, έστω και αν το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει υιοθετήσει αρνητική στάση, η κυβέρνηση μπορεί -με νέα της απόφαση- να ορίσει ότι το συγκεκριμένο έργο ικανοποιεί ζωτικά εθνικά συμφέροντα και να δώσει, κατά συνέπεια, το οριστικό «πράσινο φως» για την κατασκευή του.

Όπως αναφέρει ο Τύπος, ορισμένα από τα σημεία που δεν έπεισαν τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο σεβασμός των αντισεισμικών και ευρωπαϊκών κανόνων, η αναγκαία προστασία του περιβάλλοντος και η αύξηση των προβλεπόμενων δαπανών κατά πάνω από το 50% σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς.

Το μέχρι τώρα προβλεπόμενο κόστος για την κατασκευή της «γέφυρας του στενού της Μεσσίνας» ανέρχεται σε περίπου 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό της μήκος θα είναι 3.666 μέτρα και θα μπορούν να διασχίζουν τη γέφυρα καθημερινά 140.000 οχήματα και περισσότερα από 200 τρένα. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται εντός του 2032.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο για άμεσες δοκιμές πυρηνικών όπλων - Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο για άμεσες δοκιμές πυρηνικών όπλων - Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

04:30 30/10
Τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Λαυρίου - Νεκρός 23χρονος δικυκλιστής

Τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Λαυρίου - Νεκρός 23χρονος δικυκλιστής

04:45 30/10
Η νέα όψη του ΥΕΘΑ - Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Η νέα όψη του ΥΕΘΑ - Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

20:13 29/10
«Φοβήθηκα ότι ήθελε να με σκοτώσει...» - Τι είπε ο 23χρονος που πυροβόλησε τον 52χρονο στην Κίσσαμο

«Φοβήθηκα ότι ήθελε να με σκοτώσει...» - Τι είπε ο 23χρονος που πυροβόλησε τον 52χρονο στην Κίσσαμο

23:08 29/10
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεγχόμενοι «τρέχουν» να επιστρέψουν χρήματα που έχουν πάρει - Έτοιμες νέες δικογραφίες από το ελληνικό FBI

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεγχόμενοι «τρέχουν» να επιστρέψουν χρήματα που έχουν πάρει - Έτοιμες νέες δικογραφίες από το ελληνικό FBI

22:35 29/10
Δένδιας: Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Δένδιας: Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

20:46 29/10
Γλυφάδα: Νέες αποκαλύψεις για τον 38χρονο που ξυλοκόπησε την 70χρονη - Την είχε απειλήσει ξανά

Γλυφάδα: Νέες αποκαλύψεις για τον 38χρονο που ξυλοκόπησε την 70χρονη - Την είχε απειλήσει ξανά

22:30 29/10
Οι καλύτερες και οι χειρότερες χώρες για εργασία από το σπίτι το 2025

Οι καλύτερες και οι χειρότερες χώρες για εργασία από το σπίτι το 2025

20:30 29/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved