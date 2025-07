Ιταλία: Διθέσιο αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο έξω από την Μπρέσια - Νεκροί οι δυο επιβαίνοντες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Οι υπεύθυνοι των ερευνών δεν μπόρεσαν ακόμη να εξακριβώσουν αν το τραγικό αυτό συμβάν οφείλεται σε ξαφνική λιποθυμία του πιλότου ή σε μηχανική βλάβη.

Ένα διθέσιο ιδιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε στον αυτοκινητόδρομο A21, έξω από την πόλη Μπρέσια της βόρειας Ιταλίας. Οι δυο επιβαίνοντες, ένας δικηγόρος από το Μιλάνο και η σύντροφός του, έχασαν τη ζωή τους.

Μετά την πτώση το αεροσκάφος εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, στο κέντρο του αυτοκινητοδρόμου. Πολλοί οδηγοί κατάφεραν να περάσουν με τα ΙΧ τους σχεδόν μέσα από τις φλόγες. Τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και, όπως έγινε γνωστό, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

🚨 #BREAKING! CRAZY video! A light aircraft plunged into a highway near #Brescia, #Italy, yesterday.

Miraculously, no cars were hit or passengers injured. The pilot, 75, and his 70‑year‑old passenger both died at the scene #Aviation #Crash pic.twitter.com/VUTRbahMXT

— Aviation News Israel (@AviationNewsIL) July 23, 2025