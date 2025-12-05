Quantcast
Ιταλία: Δολοφόνησε τον γείτονά του, ο οποίος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα - Real.gr
real player

Ιταλία: Δολοφόνησε τον γείτονά του, ο οποίος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα

23:45, 05/12/2025
Ιταλία: Δολοφόνησε τον γείτονά του, ο οποίος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα

Το δικαστήριο εξέδωσε αθωωτική απόφαση επικαλούμενο νόμιμη άμυνα.

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η υπόθεση του πενηντατετράχρονου τεχνίτη Σάντρο Μουνιάι ο οποίος στις 5 Ιανουαρίου του 2023, κοντά στο Αρέτσο της κεντρικής Ιταλίας, πυροβόλησε θανάσιμα γείτονά του, ενώ ο τελευταίος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα.

Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί ενώ η οικογένεια του Μουνιάι έτρωγε παραδοσιακά εδέσματα, παραμονή των Θεοφανίων. Ο γείτονας, ο οποίος ονομαζόταν Γκεζίμ Ντόντολι, αρχικά κατέστρεψε μέρος των αυτοκινήτων που βρίσκονταν σε διπλανή πλατεία και στη συνέχεια έφτασε μέχρι το σπίτι του τεχνίτη, γκρεμίζοντας μέρος του τοίχου. Ο 54χρονος πήρε το κυνηγετικό του όπλο, βγήκε από το σπίτι και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του εκσκαφέα δολοφονώντας τον Ντόντολι.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η αντίδραση του δράστη ήταν «βιαστική και υπερβολική» διότι, παρά την ακραία κατάσταση, «θα μπορούσε να αποφευχθεί η συγκεκριμένη τραγική εξέλιξη».

Το εφετείο του Αρέτσο, όμως, αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για νόμιμη άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη -με τον τρόπο αυτό- τα κύρια σημεία της υπερασπιστικής γραμμής των συνηγόρων του Σάντρο Μουνιάι. Οι δικηγόροι του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόμο που ένιωσε η οικογένεια του μεσήλικα τεχνίτη, στον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξε και στο ότι όλα διαδραματίστηκαν σε ώρα κατά την οποία όλη η περιοχή δεν ήταν επαρκώς φωτισμένη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Αφγανιστάν-Πακιστάν: Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα, οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για το ποια φέρει την ευθύνη

Αφγανιστάν-Πακιστάν: Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα, οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για το ποια φέρει την ευθύνη

23:59 05/12
Ιταλία: Δολοφόνησε τον γείτονά του, ο οποίος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα

Ιταλία: Δολοφόνησε τον γείτονά του, ο οποίος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα

23:45 05/12
Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες μετά τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη – Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τη Δευτέρα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες μετά τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη – Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τη Δευτέρα

23:43 05/12
Συνελήφθη 48χρονος, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά στο Ρέθυμνο

Συνελήφθη 48χρονος, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά στο Ρέθυμνο

23:30 05/12
Euroleague: Τον προσγείωσε απότομα - Η Βαλένθια κέρδισε 89-79 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

Euroleague: Τον προσγείωσε απότομα - Η Βαλένθια κέρδισε 89-79 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

23:24 05/12
Η Γαλλία επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό της Eurovision

Η Γαλλία επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό της Eurovision

23:15 05/12
ΗΠΑ: Έδωσε τελεσίγραφο τριών ετών στην Ευρώπη να αναλάβει τα ηνία στην συμβατική άμυνα του NATO

ΗΠΑ: Έδωσε τελεσίγραφο τριών ετών στην Ευρώπη να αναλάβει τα ηνία στην συμβατική άμυνα του NATO

23:11 05/12
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές από σπίτια και απάτες στην Αττική και άλλες περιοχές της χώρας- Έγιναν 12 συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές από σπίτια και απάτες στην Αττική και άλλες περιοχές της χώρας- Έγιναν 12 συλλήψεις

23:00 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved