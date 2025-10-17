Ιταλία: Δύο εκρήξεις κατέστρεψαν τα ΙΧ αυτοκίνητα δημοσιογράφου της Rai και της κόρης του - Real.gr

Όπως ανακοινώθηκε από το ιταλικό υπουργείο Eσωτερικών, αποφασίστηκε η ενίσχυση της αστυνομικής προστασίας που παρέχεται στον δημοσιογράφο της Rai, Σιγκφρίντο Ρανούτσι.

Αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ, εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη μπροστά στο σπίτι του Ρανούτσι, καταστρέφοντας το σταθμευμένο ΙΧ του, όπως και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο μηχανισμός, σύμφωνα με πληροφορίες, περιείχε ένα κιλό εκρηκτικά.

Ο δημοσιογράφος της Rai είχε ήδη δεχθεί απειλές στο παρελθόν που συνδέονταν με την επαγγελματική του δραστηριότητα και τις αποκαλύψεις της εκπομπής του. Την έρευνα της όλης υπόθεσης ανέλαβε η ειδική Εισαγγελία κατά της Τρομοκρατίας.

Την αλληλεγγύη τους στον Ρανούτσι εξέφρασαν, μεταξύ των άλλων, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν και ο πρόεδρος του Κινήματος Πέντε Αστέρων Τζουζέπε Κόντε.

“Έχω δεχτεί ατελείωτη σειρά απειλών και ενημέρωσα αναλυτικά τους καραμπινιέρους. Πρέπει να πω, πάντως, οτι οι αρμόδιοι κρατικοί θεσμοί ήταν πάντα στο πλευρό μου. Το χθεσινό περιστατικό σηματοδότησε σαφώς ένα ποιοτικό άλμα, διότι συνέβη μπροστά στην πόρτα του σπιτιού μου, όπου πέρυσι είχαμε βρει δυο σφαίρες”, δήλωσε ο δημοσιογράφος της δημόσιας ιταλικής τηλεόρασης.