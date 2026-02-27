Τραγωδία στο Μιλάνο: Βίντεο από τη στιγμή που εκτροχιάζεται το τραμ - Δύο νεκροί και 40 τραυματίες - Real.gr

Σύνοψη από το
Ο μέχρι στιγμής απολογισμός του εκτροχιασμού τραμ που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο Μιλάνο είναι δύο νεκροί και σαράντα τραυματίες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εκτροχιασμός φαίνεται να προκλήθηκε επειδή δεν ενεργοποιήθηκε το κλειδί για την αλλαγή των ράγων, με αποτέλεσμα το τραμ να βρεθεί σε λανθασμένη πορεία. Η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai επισημαίνει ότι η τραγωδία ενδέχεται να οφείλεται σε ξαφνική λιποθυμία ή άλλο πρόβλημα υγείας του οδηγού, ο οποίος για να ακολουθήσει τη σωστή διαδρομή θα έπρεπε απλώς να πατήσει ένα κουμπί.
Allucinante… #Incidente #tram #Milano pic.twitter.com/SISPaMQzFa
— Badrose 💀🌹 (@RealBadrose) February 27, 2026
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το τραμ κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και δεν σταμάτησε στην τελευταία στάση πριν τον εκτροχιασμό, καταπλακώνοντας μεγάλο αριθμό πεζών. Η εισαγγελία του Μιλάνου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στην επιχείρηση παροχής πρώτων βοηθειών συμμετείχαν πάνω από τριάντα πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας.