Τραγωδία στο Μιλάνο: Βίντεο από τη στιγμή που εκτροχιάζεται το τραμ - Δύο νεκροί και 40 τραυματίες - Real.gr

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός του εκτροχιασμού τραμ που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο Μιλάνο είναι δύο νεκροί και σαράντα τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εκτροχιασμός φαίνεται να προκλήθηκε επειδή δεν ενεργοποιήθηκε το κλειδί για την αλλαγή των ράγων, με αποτέλεσμα το τραμ να βρεθεί σε λανθασμένη πορεία. Η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai επισημαίνει ότι η τραγωδία ενδέχεται να οφείλεται σε ξαφνική λιποθυμία ή άλλο πρόβλημα υγείας του οδηγού, ο οποίος για να ακολουθήσει τη σωστή διαδρομή θα έπρεπε απλώς να πατήσει ένα κουμπί.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το τραμ κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και δεν σταμάτησε στην τελευταία στάση πριν τον εκτροχιασμό, καταπλακώνοντας μεγάλο αριθμό πεζών. Η εισαγγελία του Μιλάνου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στην επιχείρηση παροχής πρώτων βοηθειών συμμετείχαν πάνω από τριάντα πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας.