Ιταλία: Δύο σκιέρ βρέθηκαν νεκροί μετά από χιονοστιβάδα στην περιοχή Βαλντιντέντρο - Real.gr

Δυο σκιέρ έχασαν την ζωή τους, εξαιτίας χιονοστιβάδας, στην ορεινή περιοχή Βαλντιντέντρο της βόρειας Ιταλίας, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας είκοσι με τριάντα ετών, οι οποίοι καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα.

Οι πυροσβέστες και η οικονομική αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα παρέχοντας τις πρώτες βοήθεις, ωστόσο οι γιατροί μπόρεσαν μόνον να διαπιστώσουν τον θάνατο των δυο σκιέρ, οι οποίοι φέρονται να είχαν έρθει στην Λομβαρδία από την Γερμανία, για σύντομες διακοπές.