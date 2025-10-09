Ιταλία: 25χρονη συνελήφθη στην Καλαβρία - Κατηγορείται ότι δολοφόνησε τα δυο παιδιά της - Real.gr

Quantcast
20:39, 09/10/2025
Tο 2022 φέρεται να σκότωσε άλλο ένα παιδί της.

Μια 25χρονη συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του Ρήγιου της Καλαβρίας, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δυο δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησε. Όλα συνέβησαν τον Ιούλιο του 2024, αλλά οι έρευνες ολοκληρώθηκαν σήμερα.

Η κοπέλα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δολοφόνησε τα βρέφη προκαλώντας τους ασφυξία και στη συνέχεια έκρυψε τα πτώματα μέσα στην ντουλάπα του δωματίου της, τυλίγοντάς τα σε μια κουβέρτα. Την τραγική ανακάλυψη, έκανε η μητέρα της 25χρονης, εξαιτίας της δυσοσμίας που ένιωθε μπαίνοντας στο δωμάτιο. Την παιδοκτόνο βοήθησε ο αρραβωνιαστικός της και πατέρας των παιδιών, όπως φαίνεται να αποδεικνύεται από σειρά τηλεφωνικών μηνυμάτων που είχαν ανταλλάξει. Ο νεαρός κατηγορείται τώρα για συνέργεια.

Από τα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με τις εισαγγελικές έρευνες, προκύπτει ότι το ζευγάρι δολοφόνησε και ένα τρίτο βρέφος, πριν από τρία χρόνια. Το άτυχο νεογέννητο φέρεται να έχει ταφεί σε κάποιο χωράφι που ανήκει στην οικογένεια της νεαρής μητέρας. Οι καραμπινιέροι και η αστυνομία, τις ώρες αυτές, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του πτώματος. Η παιδοκτόνος είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο του Ρήγιου της Καλαβρίας, λόγω έντονης αιμορραγίας, λίγο πριν η μητέρα της εντοπίσει τα πτώματα των δίδυμων νεογέννητων στο σπίτι, αλλά είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι είχε μείνει έγκυος και ότι είχε γεννήσει.

