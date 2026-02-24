Ιταλία: Έκρηξη σε τριώροφο κτήριο έξω από τη Βερόνα - Τρεις άνθρωποι διασώθηκαν, ένας ανασύρθηκε νεκρός - Real.gr

Έκρηξη σημειώθηκε σε τριώροφο κτήριο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Νεγκράρ, έξω από τη Βερόνα.
Στο κτήριο διέμεναν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις διασώθηκαν και ένας ανασύρθηκε νεκρός. Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν αμέσως τέσσερα οχήματα των πρώτων βοηθειών και των πυροσβεστών. Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας έσκαψαν με γυμνά χέρια με μεγάλη προσοχή, διότι το κτήριο κατέρρευσε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.
#Verona, estratto dalle macerie purtroppo senza vita il corpo del quarto uomo disperso nel crollo seguito all’esplosione nella palazzina di tre piani a Negrar. Salvati dai #vigilidelfuoco due uomini e una donna, estratti dalle macerie [#24febbraio 19:45] pic.twitter.com/FPTuu9UWyl
— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 24, 2026