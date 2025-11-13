Ιταλία: Γυναίκα σκότωσε τον 9χρονο γιο της με μαχαιριές στον λαιμό - Real.gr

Quantcast
Ιταλία: Γυναίκα σκότωσε τον 9χρονο γιο της με μαχαιριές στον λαιμό
Ιταλία: Γυναίκα σκότωσε τον 9χρονο γιο της με μαχαιριές στον λαιμό

13:45, 13/11/2025
Μια γυναίκα με ψυχικά προβλήματα σκότωσε χθες, Τετάρτη, το βράδυ τον εννιάχρονο γιό της στην πόλη Μούτζια, σε μικρή απόσταση από την Τεργέστη.

Η παιδοκτόνος είναι 55 ετών και βρισκόταν υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση από γιατρούς του τοπικού παραρτήματος δημόσιας υγείας, οι οποίοι θεωρούσαν την κατάστασή της «δύσκολη, αλλά όχι δραματική».

Χθες βράδυ, στη διάρκεια κρίσης, σκότωσε τον γιό της, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα με μαχαιριές στον λαιμό. Στην συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Όταν έφτασαν οι καραμπινιέροι και οι πυροσβέστες, βρήκαν το παιδί νεκρό στην τουαλέτα του διαμερίσματος. Η παιδοκτόνος ήταν σλοβένικης καταγωγής και είχε χωρίσει από τον Ιταλό σύζυγό της. Η επιμέλεια του άτυχου εννιάχρονου παιδιού είχε ανατεθεί στον πατέρα του, αλλά κάθε εβδομάδα συναντούσε τη μητέρα του και περνούσε κάποιες ώρες μαζί της.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε να υπάρξει τέτοιος επίλογος. Μπορώ να πω ότι ήμασταν στο πλευρό της οικογένειας από τότε που είχε γεννηθεί ο μικρός», δήλωσε ο δήμαρχος της Μούτζια.

13:45 13/11
