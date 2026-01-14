Quantcast
Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία ζήτησαν από τους υπηκόους τους να φύγουν από το Ιράν - Real.gr
real player

Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία ζήτησαν από τους υπηκόους τους να φύγουν από το Ιράν

23:15, 14/01/2026
Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία ζήτησαν από τους υπηκόους τους να φύγουν από το Ιράν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύνοψη από το

  • Η κυβέρνηση Μελόνι, μέσω του υπουργείου εξωτερικών, ζήτησε από τους Ιταλούς πολίτες που ζουν στο Ιράν και είναι σε θέση να το πράξουν, να εγκαταλείψουν τη χώρα.
  • Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση της μονάδας διαχείρισης κρίσεων, στην οποία συμμετέχουν ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών και ιθύνοντες των υπηρεσιών ασφαλείας, με στόχο μια αναλυτική εκτίμηση των εξελίξεων.
  • Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας ζήτησε από τους πολίτες της χώρας να φύγουν από το Ιράν αμέσως.

Η κυβέρνηση Μελόνι, μέσω του υπουργείου εξωτερικών, ζήτησε από τους Ιταλούς πολίτες που ζουν στο Ιράν και είναι σε θέση να το πράξουν, να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση της μονάδας διαχείρισης κρίσεων, στην οποία συμμετέχουν ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ιθύνοντες του υπουργείου Άμυνας και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, όπως και ο Ιταλός πρέσβης στο Ιράν και οι πρέσβεις στις χώρες της ευρύτερης περιοχής, με στόχο μια αναλυτική εκτίμηση των εξελίξεων.

Επίσης και το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας ζήτησε από τους πολίτες της χώρας να φύγουν από το Ιράν αμέσως.

«Το υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει (τους Πολωνούς) να φύγουν αμέσως από το Ιράν και να αποφύγουν κάθε ταξίδι στη χώρα αυτή» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όμως και το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τους Ισπανούς να εγκαταλείψουν το Ιράν.

«Συνιστάται στους Ισπανούς που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα», αναφέρει η ταξιδιωτική οδηγία της Μαδρίτης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Τραμπ: «Θεωρώ πως θα βρεθεί μια λύση στο θέμα της Γροιλανδίας»

Τραμπ: «Θεωρώ πως θα βρεθεί μια λύση στο θέμα της Γροιλανδίας»

23:59 14/01
Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 3 Φεβρουαρίου στο Λεκανοπέδιο από τις 12:00 έως τις 15:00 για τον 13ο και τον 14ου μισθό

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 3 Φεβρουαρίου στο Λεκανοπέδιο από τις 12:00 έως τις 15:00 για τον 13ο και τον 14ου μισθό

23:56 14/01
Βενεζουέλα: «Μια νέα πολιτική εποχή» ανεκτικότητας ξεκινά στη χώρα, δηλώνει η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες

Βενεζουέλα: «Μια νέα πολιτική εποχή» ανεκτικότητας ξεκινά στη χώρα, δηλώνει η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες

23:45 14/01
Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Άκουγε μόνο τη Γρατσία και τη Γερόντισσα – Τώρα τον Σκιαδά και δύο δήθεν αναρχικούς»

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Άκουγε μόνο τη Γρατσία και τη Γερόντισσα – Τώρα τον Σκιαδά και δύο δήθεν αναρχικούς»

23:33 14/01
Politico: Η πρεσβεία της Βρετανίας στην Τεχεράνη έκλεισε προσωρινά

Politico: Η πρεσβεία της Βρετανίας στην Τεχεράνη έκλεισε προσωρινά

23:30 14/01
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανασκευάζει την κατάθεσή του ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανασκευάζει την κατάθεσή του ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός

23:28 14/01
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον 6ο προβλήτα του λιμανιού

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον 6ο προβλήτα του λιμανιού

23:16 14/01
Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία ζήτησαν από τους υπηκόους τους να φύγουν από το Ιράν

Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία ζήτησαν από τους υπηκόους τους να φύγουν από το Ιράν

23:15 14/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved